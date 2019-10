Guasto piazzale Parenzo, mezza Val Bisagno senz’acqua. L’intervento di Iren

Genova. La rottura della tubatura in piazzale Parenzo sta provocando un sensibile calo di pressione nella distribuzione idrica, che si traduce in assenza o quasi di acqua dal rubinetto per una buona parte della vallata.

Arrivano segnalazioni da quasi tutti i principali quartieri, fino a Struppa: Iren è sul posto, e sta intervenendo. Come confermato da fonti ufficiali il guasto interesserebbe una delle tubature principali, la cui rete specifica è in fase di individuazione.

Nella zona, infatti, passano diversi snodi fondamentali dell’acquedotto, e non è immediato capire quale sarà poi l’intervento da fare. Nei prossimi minuti Iren comunicherà con precisione quali saranno le zone interessate dall’interruzione dovuta ai lavori di ripristino