Gronda, Toti: “Ok della Camera? Ci credo solo se vedo il cantiere”

Genova. “Oggi la Camera ha approvato una mozione, voluta dai partiti che appoggiano il Governo, per dire che la Gronda di Genova si farà. Bene, ma ci crederò quando vedrò aprire il cantiere”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla realizzazione della Gronda autostradale genovese.

“Troppe parole in quel documento dicono il contrario: apertura di tavoli, confronti, mediazioni – prosegue il governatore -. Bastavano pochi sostantivi: la Gronda sarà realizzata secondo il progetto esecutivo esistente e già approvato, sul tracciato già libero per il cantiere da inizio anno grazie agli espropri fatti da Regione Liguria. Ma siccome quel progetto i grillini non lo vogliono… meglio una mozione dell’avvio dei lavori”.

“Noi siamo disponibili a confrontarci ovunque e subito, nella speranza di non rivivere da capo i tempi dell’infinito dibattito del Sindaco del Pd Vincenzi, appoggiato e caldeggiato dalla giunta Burlando, i veri responsabili, prima ancora dei grillini, del blocco alla Gronda. L’unico tavolo che ora serve è quello per firmare l’avvio dei lavori”, conclude la nota.