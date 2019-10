Gronda di ponente, Lunardon (Pd): “Da Toti il nulla, adesso l’opera si farà”

Genova. “Caro Presidente Toti, i cantieri della Gronda autostradale di Genova Ponente si potevano aprire ad ottobre 2018 e né Rixi, né tu, né Bucci avete fatto nulla perché ciò accadesse. Né mi ricordo moti di piazza da te suscitati per sbloccare i cantieri tenuti inchiodati da un anno a questa parte. Ora il Governo è cambiato e il ministro ha parlato chiaro: la Gronda si farà”.

Così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Giovanni Lunardon oggi pomeriggio via Facebook replica al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che chiede al Governo di dare il via libera subito al cantiere per costruire il raddoppio autostradale dell’A10 senza ulteriori discussioni.

Nell’autunno 2018 Aspi avrebbe dovuto aprire il cantiere per la grande opera da oltre 4 miliardi di euro, ma l’annunciata revoca delle concessioni autostradali ha modificato le carte sul tavolo. “Il ministro De Micheli ha proposto un tavolo con gli enti locali per gestire i prossimi passaggi con il consenso del territorio e con tempi rapidi compatibili con le esigenze della nostra comunità – spiega Lunardon -. Siamo per far partire i cantieri della Gronda prima possibile e non accetteremo modifiche tali da far ripartire il timing delle autorizzazioni da capo. Se vuoi dare un contributo chiedi di convocare il tavolo Ministero-Istituzioni locali il prima possibile”.