Gronda, De Micheli: “Percorso politico per trovare aggiustamenti e procedere all’avvio dell’opera”

Genova. Procedere su due binari, uno politico e uno istituzionale, per aggiustare e trovare l’equilibrio tra le due visioni politiche differenti all’interno del governo, e per provare a dare l’impulso necessario per sbloccare la situazione.

Così si potrebbe riassumere l’attuale situazione riguardo la Gronda, secondo le parole della ministra De Micheli, oggi a Genova per il varo dell’impalcato del nuovo ponte e dello “Spazio Ponte”

“Stiamo facendo un percorso che prevede la costituzione di due gruppi di lavoro, uno più istituzionale nel quale saranno rappresentate tutte le istituzioni coinvolte nel percorso e uno più politico per dare il giusto protagonismo a tutte le forze politiche – ha detto a margine della cerimonia in Valpolcevera – per vedere se ci sono degli aggiustamenti sul percorso, nonché procedere nelle prossime settimane all’avvio di quest’opera”.