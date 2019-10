Gravissimo incidente in via Cornigliano, muore un motociclista 25enne

Genova. Incidente mortale, questa notte, intorno all’1.00, in via Cornigliano, nel ponente genovese. A perdere la vita un giovane di 25 anni, che viaggiava a bordo di uno scooter e che si è scontrato con un’auto all’altezza di via Doufour.

Immediato l’intervento dei mezzi del 118, con un’ambulanza e l’automedica, che hanno soccorso il giovane ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e il 25 enne è deceduto prima dell’arrivo in ospedale.

Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia Locale, con la squadra antinfortunistica, che dovrà chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.