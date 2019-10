Grave incidente a Sestri Levante, motociclista trasportato in elicottero al San Martino

Sestri Levante. Un uomo di età compresa tra i 60 e i 70 anni è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale San Martino di Genova.

L’uomo si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, è finito a terra sulla strada per villa Scorza.

Il motociclista, politraumatizzato, è stato soccorso intorno alle 11.30 e giudicato in codice rosso.