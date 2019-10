Gli Esordienti della Sportiva Sturla partono con il piede giusto

Genova. Sabato 26 ottobre è cominciata ufficialmente la stagione 2019/20 del nuoto in Liguria con la prima prova regionale Esordienti.

Come sempre gli atleti agonisti più piccoli della Sportiva Sturla gareggiano nel concentramento di Genova-Levante, presso le piscine della Sciorba, in una sfida in differita nello spazio e nel tempo con gli altri tre concentramenti di Genova-Ponente, Sori (concentramento Levante) e Loano (concentramento Ponente).

Quella appena partita è una stagione particolare per il sodalizio biancoverde: è l’annata che porta verso il centenario di questa gloriosa società ma è anche una sorta di anno zero per il settore nuoto, squadra che ha vissuto in estate una staffetta generazionale che ha portato ad abbassare drasticamente l’età media degli atleti. Inevitabilmente questo rinnovamento ha determinato un calo di esperienza ma d’altro canto ha portato nuovo entusiasmo con l’ingresso di tanti nuovi giovani atleti che rappresentano il futuro del nuoto sturlino.

Questa freschezza non ha tardato a dare i suoi frutti, moltissimi degli atleti biancoverdi si sono piazzati ai primissimi posti delle classifiche del concentramento del levante nei rispettivi anni di nascita.

Matilde Maragliano è seconda degli Esordienti A femmine anno 2009 nei 400 stile libero con il tempo di 5’32″1 mentre Athena Moretti è quarta.

Luca Pastrovicchio è secondo degli Esordienti A maschi anno 2007 nei 400 stile libero con il tempo di 5’03”1. Nella stessa categoria Pietro Cavalli conquista il quinto posto e Matteo Castigliano il settimo.

Giulia Bancalari è prima degli Esordienti B femmine anno 2011 nei 100 stile libero con il tempo di 1’33”2 mentre Chiara Picchetto è quarta nella stessa gara, stessa categoria con il tempo di 1’39”1

Pietro Verlino domina i 100 stile libero Esordienti B maschi anno 2009 e con il tempo di 1’13”9 si piazza al secondo posto il Liguria in attesa delle gare di Loano e Sori. Ma la squadra piazza quattro atleti nei primi otto in questa specialità: Alberto Ferretti è terzo, Henry Bieler settimo e Paolo Farinelli ottavo. Riccardo Boero è secondo dell’annata 2010 con il tempo di 1’28”3 mentre Alessandro Pirrè è settimo

Athena Moretti è seconda tra le Esordienti A femmine 2009 nei 100 rana con il tempo di 1’36” netto mentre Elena Fruscione è terza con il tempo di 1’37”1

Tommaso Sofi sbaraglia la concorrenza e si piazza primo per distacco nei 100 rana Esordienti A maschi 2007 con il tempo di 1’16”3, tempo che gli consente di ottenere la prima piazza regionale con mezzo secondo di vantaggio su Luca Profumo della Crocera Stadium. Ma molto bene tutta la squadra in questa gara con Matteo Castigliano terzo e Pietro Cavalli quinto tra i maschi 2009 del levante cittadino mentre tra gli Esordienti A maschi 2008 si distinguono Leonardo Da Silva Benzoni, secondo con il tempo di 1’29”8, ed Ivo Sgarbossa quinto.

Agata Gambetta è seconda nei 100 rana Esordienti B femmine 2011 con il tempo di 2’03”5 mentre Ginevra Galbusera è quarta

Dominio anche di Alberto Ferretti sui 100 rana Esordienti B maschi anno 2009, con il tempo di 1’32″9 conquista anche il primato in regione. Nella stessa gara Pietro Verlino è quinto, Paolo Farinelli ottavo e Nicola Morano nono.

Molto bene anche nei 50 dorso le Esordienti B anno 2011: Chiara Picchetto stampa il miglior tempo con 50”1 seguita da Giulia Bancalari e Ginevra Galbusera. Quinta Agata Gambetta e sesta Martina Fuscagni. Lorenza De Martino è invece sesta dell’anno 2010.

I 50 metri dorso sorridono anche ai maschi Esordienti B del 2010: Alessandro Pirrè è il migliore con 46”9, Lorenzo Balbi è quarto e Riccardo Boero quinto. Giulio Piscioneri è quinto dell’annata 2009.

Matilde Maragliano è la migliore nei 200 dorso Esordienti A anno 2009 con 2’54.7 e guida anche la classifica ligure. Nella stessa gara e annata Elisa Grosso è quarta ed Elena Fruscione sesta.

200 dorso che sorridono anche a Luca Pastrovicchio, secondo anche in questa gara nella categoria Esordienti A maschi 2007 con il tempo di 2’46”5. Nell’annata 2008 Ivo Sgarbossa è sesto e Tiziano Di Battista settimo.

Giulia Mazzucchelli è sesta nei 100 farfalla categoria Esordienti A anno 2008 ma è l’annata 2009 a vedere un’atleta sturlina in testa alla classifica: Ludovica Ferrando tocca con il tempo di 1’27”4 ed è prima, quarta Elisa Grosso, ottava Francesca Bottino.

Miglior tempo con 1’15” netto anche per Lorenzo Colombo nei 100 farfalla Esordienti A anno 2007 mentre Tommaso Sofi è terzo. Leonardo Da Silva Benzoni è invece quinto per l’annata 2008.

Bene anche le staffette Esordienti B che come consuetudine chiudono il programma, seconda e quarta le due staffette maschili, quinta quella femminile.

In generale ottime prestazioni e progressi cronometrici per tutti gli atleti sturlini, se il buon giorno si vede dal mattino i prossimi cento anni della Sportiva Sturla partono con il piede giusto.