Gli errori da non fare al primo appuntamento

Come prima cosa bisogna considerare che i contatti che Obiettivo Incontro crea, sono tutti mirati e rispettano i requisiti richiesti da ogni singolo aderente, quindi avrete sicuramente qualche interesse in comune come primo spunto di conversazione.

Quello che consigliamo sempre ai nostri aderenti, è di prendere il primo appuntamento come una nuova conoscenza che potrebbe trasformarsi in una amicizia o qualcosa di più, non si può mai sapere quanto possa rivelarsi importante quel nuovo contatto, quanto potrà arricchire le nostre vite.

IL LUOGO

Sarebbe preferibile un luogo non impegnativo e che soprattutto favorisca la conversazione, quindi niente locali con musica troppo alta o cinema. Noi di O.I. diciamo sempre che un caffè, un aperitivo, una passeggiata sarebbero l’ideale, non creano nessuna pressione.

IL COMPORTAMENTO

Come prima cosa siate gentili e cordiali.

La galanteria per gli uomini è sempre il primo passo, il punto di partenza, soprattutto in una circostanza come questa, le ragazze, le signore che si affidano a noi si aspettano di ricevere dalla controparte maschile alcune piccole attenzioni, l’essenziale per dimostrare che veramente si è motivati. Quello che i ragazzi e i signori invece si aspettano è la dolcezza, la gentilezza, la finezza dei gesti.

Per entrambi cercare di non focalizzare l’attenzione su se stessi, di dimostrarsi interessati alla persona che si ha difronte, la conversazione deve essere uno scambio non un monologo.

Per quanto riguarda la conversazione noi consigliamo sempre di mantenersi su argomenti non troppo specifici, lasciare temi come politica o religione per il futuro. Cercate preventivamente degli argomenti di discussione, soprattutto nel caso non foste troppo loquaci.

In conclusione: siate voi stessi e sarà un successo!

GLI ANNUNCI DELLA SETTIMANA

CARLA è una bella donna di 62 anni, molto alta e longilinea. Ha sempre una parola gentile per tutti ed un carattere molto docile e affettuoso. Divorziata da tanti anni, ha due figlie grandi indipendenti, adesso pensa sia arrivato il momento di pensare a se stessa e di darsi l’opportunità di conoscere un uomo galante e gentile, che sia alto almeno 1,80m.

GIUSEPPE ha 61 anni, laureato in giurisprudenza, avvocato da poco in pensione. È senza dubbio un uomo dall’ottimo dialogo, di bell’aspetto. Ha una casa di proprietà a Cervinia, amante della montagna. Cerca una signora coetanea con la quale viaggiare un po’ e godersi bei momenti, predilige signore libere senza figli.

CONTATTACI, SENZA IMPEGNO, PER QUALCHE INFORMAZIONE IN PIU’ O PER UN COLLOQUIO GRATUITO!

Sede di Genova

Via Domenico Fiasella 4/9

Tel. 010.57001032

SMS/WA 392.9209238

genova@obiettivoincontro.it

https://www.obiettivoincontro.it/sede.asp?sede=40&t=Genova