Gli anziani della polizia rendono omaggio agli agenti uccisi a Trieste

Genova. Gli anziani della Polizia di Stato rendono omaggio ai giovani caduti. Questa mattina l’ANPS (Associazione Nazionale della Polizia di Stato) ha voluto ricordare i colleghi deceduti a Trieste deponendo una corona d’alloro presso la lapide dedicata ai caduti posta nell’atrio della Questura di Genova.

Durante la cerimonia, ove erano presenti tutti i funzionari ed una rappresentanza del personale, Il Questore ha espresso parole di cordoglio per il sacrificio dei due giovani colleghi e il cappellano ha impartito la benedizione.

L’occasione ha permesso di rivolgere anche un affettuoso saluto ai colleghi in pensione che fanno parte dell’ANPS e che sono sempre attivi nel mantenere vivo il legame tra il personale in congedo e quello in servizio.