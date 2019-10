Genova tra le città meno verdi d’Italia: solo 9,5 alberi ogni 100 abitanti, pochi parchi e troppi incidenti

Genova. Con solo 6,3 metri quadri di verde urbano per abitante Genova è una delle città italiane dove l’ambiente è meno presente. Nel rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente Italia pubblicato dal Sole 24 Ore la piazza al 102 posto, il terzultimo davanti a Trapani e Crotone. Le prime della classe – Matera, Trento e Sondrio – hanno rispettivamente 996 metri quadri, 414 metri quadri, 315 metri quadri per ogni abitanti. Praticamente delle foreste per ciascuno.

Nella classifica generale basata su 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente) e su dati relativi al 2018, Genova è al 73esimo posto, ben distanti da città “green” come Trento, Mantova e Bolzano (il podio). Le altre liguri si piazzano così: La Spezia, 21esima posizione. Savona, 39esima. Imperia, 90esima posizione.

Se sul verde in senso stretto Genova arranca – solo 9,5 alberi ogni 100 abitanti, e quindi 62esimo posto in classifica – a farci almeno in parte rialzare la testa sono i dati sulla mobilità. Da analizzare attentamente, però. Genova è sul podio, al secondo posto, per “Tasso di motorizzazione”, ovvero per numero di auto ogni 100 abitanti. Meglio di noi solo Venezia. Ma così come è facile capire come mai non ci siano molte auto in circolazione nella città dei canali, a Genova le auto sono soppiantate da altri mezzi a motore, scooter e moto. Significativo che proprio tra pochi giorni scatterà l’ordinanza comunale che vieterà al circolazione di molti autoveicoli e motoveicoli inquinanti.

Podio anche per quanto riguarda il trasporto pubblico: premiato il rapporto tra numero di passeggeri e numero di abitanti. Davanti a Genova, Venezia e Milano. Ma parlando di strade e mobilità su Genova pesa la sicurezza: penultima in assoluto (peggio soltanto Bergamo) per incidenti stradali. Sono 9,4 ogni 1000 abitanti.