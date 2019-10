Genova city marathon, ecco il percorso ufficiale: quest’anno sarà omologato dalla Fidal

Genova. Il percorso della seconda edizione della Genova City Marathon, che si svolgerà il 1 dicembre è stato ufficializzato nel corso di una riunione del Comitato Genova City Marathon con il Comando dei Vigili di Genova e la Direzione Fidal Liguria. Nei prossimi giorni avverrà la misurazione ufficiale, alla presenza dei giudici Fidal.

Il tracciato toccherà gli storici quartieri cittadini: si partirà dal Porto Antico, si passerà dalla Stazione di Piazza Principe, si transiterà per le principali vie del centro (con una suggestiva discesa lungo via XX Settembre), si arriverà a Boccadasse e si percorrerà la Strada Sopraelevata. Utilizzeremo entrambe le carreggiate di Corso Italia.

Quindi ci sarà un passaggio di circa 2 chilometri nell’area portuale di Sampierdarena, nei pressi della Capitaneria di Porto e della Lanterna, in una zona di solito preclusa ai runner. Si attraverserà Cornigliano, si arriverà in Valpolcevera per poi tornare indietro verso Boccadasse e concludere la gara all’Arena del Mare del Porto Antico, fiancheggiando i Magazzini del Cotone.

Il tempo massimo sarà di 6 ore. Sono previsti due “cancelli”: il varco di San Benigno entro 4 ore di corsa (al chilometro 28,5) e la Rotonda 9 novembre entro 5,30 ore di corsa (al chilometro 38,9).

Il tracciato presenta pochi cambi di direzione e un dislivello di 150 metri: il massimo che si sarebbe potuto fare a Genova. Vi aspettiamo!

Ecco il link al percorso: http://www.genovacitymarathon.eu/percorso/

Il costo dell’iscrizione è di 40 euro. Da ricordare che chi lo scorso anno fu bloccato a fine gara dalla polizia locale potrà iscriversi gratuitamente.

Tutte le informazioni per le iscrizioni a questo link