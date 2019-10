Genova. Non ha ancora il patentino, ma sicuramente non gli manca né la grinta per scuotere l’ambiente, né la conoscenza di una piazza complessa come quella del Genoa. Sarà Thiago Motta l’allenatore del Grifone. Fatale ad Aurelio Andreazzoli la pesante sconfitta contro il Parma.

Restano solo le firme da apporre sul contratto, ma l’incontro di oggi, secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, si sarebbe concluso positivamente. Domani l’ufficialità.

Thiago Motta, che nella stagione passata ha guidato l’Under 19 del Psg, sta frequentando il supercorso allenatori a Coverciano. Da giocatore Motta si è rilanciato proprio al Genoa da giocatore dopo un infortunio, nella stagione 2008-2009. All’Inter sino al 2012, è poi passato al Paris Saint-Germain, dove ha concluso la carriera da calciatore.

Ora una nuova sfida. In campo ha sempre avuto una spiccata personalità e mai paura di nessuno. Ora spetterà a lui rilanciare i rossoblù, che sono incappati in una pesante spirale negativa dopo i buoni risultati delle prime giornate di campionato.