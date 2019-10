Genoa, riparte la contestazione: gradinata Nord vuota per i primi 10 minuti del match con il Brescia

Genova. Gradinata nord vuota i primi 10 minuti dall’inizio di Genoa Brescia, che si disputa sabato alle 20.45.

Lo deciso la tifoseria organizzata del Genoa in una nota congiunta firmata da tutti i principali gruppi ultrà in cui spiegano come la “la cronica e reiterata situazione in cui si trova la squadra, figlia di una gestione societaria folle, ci impone di tornare a farci sentire a difesa del nostro Genoa e a rialzare il volume della contestazione”.

“Dobbiamo dare un segnale importante per il bene del Genoa” scrivono i tifosi che ribadiscono: “Nessuno vuole più Preziosi a Genova e sotterreremo l’ascia di guerra solo il giorno in cui lui per il Genoa sarà quello che si sta dimostrando da anni di valere. Niente!”.