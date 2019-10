Gaslini, Gian Marco Ghiggeri premiato per l’innovazione dei trapianti renali

Genova. Sabato 5 ottobre, al dottor Gian Marco Ghiggeri, direttore dell’UOC Nefrologia e Trapianto e del Dipartimento di Scienze Pediatriche ed Emato-Oncologiche dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova sarà conferito il Premio Luigi Migone, per l’innovazione in campo nefrologico ed in tema di trapianto renale. Il premio sarà consegnato dal Presidente della Società Italiana di Nefrologia (SIN) Giuliano Brunori, in occasione del 60° Congresso Nazionale SIN, in corso a Rimini dal 2 al 5 ottobre 2019.

Luigi Migone, ricercatore e docente, fu uno dei più grandi nefrologi del secolo scorso. Il professor Migone è stato un grande clinico, a cui ha affiancato attività di ricerca, che gli ha permesso di raggiungere alti livelli di innovazione. Profondamente impegnato nel ruolo di clinico, fondò a Parma nel 1957 la Società Italiana di Nefrologia, diventandone più tardi presidente onorario. Ha ricoperto ruoli di alta responsabilità nella Società Internazionale di Nefrologia, di cui fu uno dei fondatori a Ginevra nel 1960. Il prof. Migone ebbe un ruolo centrale nel rendere fruibile la dialisi per i pazienti con insufficienza renale, nonché nell’iniziare i percorsi che portarono al trapianto di rene.

Il dottor Gian Marco Ghiggeri riceve un premio prestigioso per l’importanza degli studi in campo nefrologico e nel trapianto renale, per la prima volta assegnato ad un nefrologo pediatra.

Il premio verrà assegnato per l’alto valore dei suoi studi sulla recidiva del trapianto nella glomerulosclerosi focale e nelle malattie renali genetiche ad essa correlate. Il dottor Ghiggeri ha affiancato al lavoro clinico in Ospedale pediatrico un’intensa attività didattica e di ricerca, soprattutto nel campo delle malattie renali, delle malattie rare e del trapianto.

Ha organizzato e diretto per trenta anni un gruppo di ricercatori di base che hanno dato origine ai primi studi di proteomica applicata alla patologia umana, ed ha partecipato a importanti studi nel campo della genetica umana, attivando una stretta collaborazione con il Centro di Nefrologia della Columbia University (New York City).

Il gruppo operativo diretto dal dottor Ghiggeri presso l’Istituto pediatrico scientifico Gaslini ha inoltre condotto studi considerati basilari nell’ambito dell’autoimmunità in malattie renali primitive e dopo trapianto.

Non ultimo sono state utilizzate terapie innovative per le malattie renali primarie e post trapianto. Il gruppo ha pubblicato numerosi ricerche su riviste ad alto impatto scientifico quali l’American Journal of Transplantation, il Journal of American Society of Nefrology, “New England Journal of Medicine” ed altre. È autore di 350 pubblicazioni su riviste internazionali e consulente di numerose riviste e organizzazioni di ricerca europee.