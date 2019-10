Gancio nascosto nel wurstel per uccidere i cani, allarme nei giardini di Oregina

Genova. Un gancio appuntito nascosto all’interno di un wurstel, evidentemente un’esca posta da qualcuno che intendeva fare del male agli animali. L’allarme tra i proprietari dei quattro zampe è scattato questa volta nei giardini di via Fracchia, a Oregina.

La foto è stata pubblicata sul gruppo Facebook che raccoglie decine di segnalazioni di bocconi avvelenati in giro per Genova. Stavolta non si trattava di spugne fritte o cibi letali, ma di un altro metodo tanto subdolo quanto potenzialmente letale per i cani che dovessero cascarci, complice magari una distrazione del padrone. Solitamente vengono utilizzati chiodi, in questo caso nel salsicciotto c’era un gancio di metallo.