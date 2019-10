Furto in negozio a Molassana, nascondono la merce rubata nello zaino del figlio

Genova. Hanno tentato di rubare in un negozio di abbigliamento di via Molassana, in Valbisagno, ma il colpo gli è andato male perché i carabinieri le hanno scoperte. Così due cittadine ecuadoriane residenti a Genova sono state denunciate dagli uomini del nucleo radiomobile.

Le ladre, per nascondere con la refurtiva, hanno usato lo zaino del figlio minorenne di una delle due. In tutto stavano il valore del bottino ammontava a 127 euro.