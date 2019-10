Fungaiolo con figli al seguito si perde nella nebbia, i vigili del fuoco lo guidano al telefono

Genova. Si erano persi tutti e tre nella nebbia, il papà di 50 anni e i due figli di 11 e 13 anni al seguito, vicino al passo del Faiallo. Doveva essere una giornata spensierata a caccia di funghi, invece si è trasformato in un incubo perché non riuscivano più a trovare il sentiero. A tirarli fuori dai guai sono stati i vigili del fuoco grazie a un provvidenziale intervento ‘a distanza’.

La chiamata in centrale è arrivata alle 14.20, dopo ore di cammino a vuoto. La famigliola si trovava in una zona senza copertura di rete cellulare e i loro dispositivi non riuscivano ad agganciare il Gps. I pompieri, allora, si sono fatti descrivere il luogo. E in due ore al telefono sono riusciti a guidarli fuori dal bosco, su un sentiero conosciuto, per riportarli all’automobile.

Nel frattempo una squadra era partita da Genova per iniziare le ricerche. Per fortuna non ce n’è stato bisogno. Nella stessa zona, alcune settimane fa, un fungaiolo era stato trovato dopo 17 ore di ricerche durante l’allerta meteo.