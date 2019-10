Frane e strade interrotte nell’entroterra, il bilancio è di 49 sfollati e 33 isolati a livello carrabile

Genova. Sono state 65 le persone evacuate e sistemate in via provvisoria in valle Stura a causa del maltempo che ha colpito in modo violento la zona nel pomeriggio e nella serata di lunedì: 49 a Rossiglione, nei condomini interessati dalla frana in via Roma e via Airenta, 16 a Campo Ligure.

Alla conta occorre aggiungere le persone isolate a livello carrabile, che hanno comunque possibilità di spostamento a piedi: sono 14 nel comune di Campo Ligure, 4 nel comune di Rossiglione, oltre a 12 nel comune di Sant’Olcese e 3 a Serra Riccò.

Nel frattempo il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato ieri pomeriggio, al ritorno dal sopralluogo nelle zone della Valle Stura colpite dal maltempo, la richiesta dello stato di emergenza da inviare al governo.