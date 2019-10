Foie gras, vini, formaggi e lavanda: torna il mercatino di Bonjour Provence

Genova. Da giovedì 17 a lunedì 21 ottobre genovesi e turisti potranno conoscere e apprezzare i prodotti e le offerte turistiche francesi, in particolare provenzali, grazie alla manifestazione “Bonjour Provence et la France”.

L’inaugurazione ufficiale di questa 17° edizione si svolgerà venerdì 18 ottobre alle 11.15 in piazza Matteotti, cuore del centro storico genovese dove tante sono le realtà artigiane, nel quale sarà come sempre allestito un colorato villaggio franco-provenzale. Vi interverranno l’assessore a Commercio, Artigianato e Grandi eventi Paola Bordilli, il vice presidente della Camera di Commercio di Genova Massimo Giacchetta, il sindaco del Comune di La Ciotat Patrick Boré e il presidente della Camera di Commercio Italiana per la Francia Domenico Basciano.

In precedenza, alle ore 10.15, il sindaco della Città Metropolitana di Genova Marco Bucci e l’assessore Paola Bordilli incontreranno una delegazione francese nell’Ufficio di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

“Bonjour Provence et la France” è una vetrina importante per tutti i prodotti artigianali di eccellenza e per le specialità francesi, con un focus su quelle provenzali che saranno all’onore in piazza Matteotti, una delle piazze più belle e caratteristiche di Genova. Come di consuetudine il partner principale dell’evento sarà il Dipartimento delle Bouches-du-Rhône, nell’ambito dell’accordo di cooperazione bilaterale con le collettività genovesi siglato nel 2017.

La manifestazione è promossa dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia e dal Dipartimento delle Bouches du Rhone in collaborazione con il Comune di Genova e la locale Camera di Commercio. L’evento si colloca tra gli assi di collaborazione stilati nella nuova Convenzione di cooperazione decentralizzata che vede protagonisti il Dipartimento delle Bouches du Rhône, il Comune di Genova e la Città metropolitana di Genova.

Nell’ottica bilaterale, il territorio di Genova é stata ospite d’onore del Padiglione Italia durante la Fiera Internazionale di Marsiglia (dal 20 al 30 settembre), ed in reciprocità la valorizzazione del Dipartimento delle Bouches-du-Rhône avverrà in occasione dell’evento genovese. Prodotti tipici provenzali, con una serie di novità rispetto alla scorsa edizione, saranno promossi tra la ventina di espositori francesi presenti: saponi profumati e sacchetti di lavanda, frutta candita, formaggi e salumi, biscotti e torroncini, vini e champagne, foie gras, oli essenziali, candele, biancheria per la casa, decorazioni floreali, sculture, quadri e molto altro.