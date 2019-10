Flessibili, palanchi, un jammer e altri oggetti per lo scasso nel bagagliaio: cinque denunciati

Genova. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Margherita Ligure questa mattina hanno denunciato per possesso ingiustificato di oggetti allo scasso, cinque cittadini rumeni tra i 26 e 35 anni e tutti disoccupati.

I cinque, sottoposti a controllo a bordo di autovettura con targa inglese, a seguito della perquisizione personale venivano trovati in possesso di diversi oggetti, tra cui un flessibile a motore a scoppio, mazze da demolizione, palanchini in acciaio, guanti in lattice nonché un “jammer” di notevole portata, strumento volto ad inibire la trasmissione delle onde radio ed il traffico GSM dei telefoni cellulari.

Inoltre a carico di uno dei suddetti veniva emesso un foglio di via dai Comuni di Rapallo, Recco e Santa Margherita Ligure. Tutto il materiale rinvenuto veniva sotto sotto sequestro.