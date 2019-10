Fiumara, pitbull aggredisce bimba di sei anni. Medicata al Gaslini, non è grave

Genova. Un pitbull ha morsicato due volte una bambina di sei anni, presso i giardini della Fiumara, vicino al centro commerciale. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri: dopo l’episodio la bambina è stata portata al pronto soccorso, per medicare le ferite giudicate lievi.

Immediato l’intervento della polizia che ha ricostruito i fatti: il cane era regolarmente al guinzaglio, quando forse per la troppa vicinanza, forse per un istinto non gestito, ha morsicato la bambina, sfuggendo al controllo del padrone. Questo, intervenuto immediatamente, ha trattenuto il cane, che però nel frattempo, pare abbia dato una altro morso.

Gli agenti hanno verificato che il proprietario fosse in regola con assicurazioni, microchip e vaccinazioni del cane, che quindi resterà al legittimo proprietario. Nelle prossime settimane l’esemplare sarà monitorato da un veterinario dell’Asl.