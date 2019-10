Festa per bambini e famiglie ai “nuovi” giardini Casazza: appuntamento il 31 ottobre

Genova. Domani 31 ottobre alle ore 15 presso i giardini Casazza – Mirto il Municipio IV Media Valbisagno ha organizzato, dopo i recenti lavori di rinnovamento dei giardini, una piccola festa per i più piccoli dove sarà presente il direttore della biblioteca De Amicis, Francesco Langella, che intratterrà i più piccoli con splendide letture a voce alta. La Coop del Mirto ha messo a disposizione la merenda per tutti i partecipanti.

Il Presidente della Commissione Municipale Alessandro Frassoni e la consigliera Paola Gatti commentano così l’iniziativa di domani: “è un nostro obiettivo rendere fruibili e sicuri i luoghi frequentati dai nostri bimbi; questi giardini avevano bisogno di alcuni interventi di ripristino come il rifacimento della gomma antitrauma e il ripristino del cancello. Siamo soddisfatti del risultato, tuttavia dobbiamo lavorare per garantire che i giardini siano sempre puliti e in ordine nella speranza di essere supportati dal senso civico delle persone che lo frequentano. domani vi aspettiamo numerosi per divertirci tutti insieme”.

Ai lavori del Mirto seguiranno in Media Valbisagno altri importanti interventi di ripristino delle aree pubbliche; a breve verranno inaugurati i rinnovati Giardini Nobile e nella prossima primavera partiranno i lavori ai giardini Cavagnaro.