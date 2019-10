Genova. A volte basta poco per trasformare una pioggia forte in un danno grosso per un’azienda, basta cioè un tombino otturato o uno scarico intasato dalla pioggia.

E’ quello che succede in via dei Molinussi, a Fegino, accanto alla ex centrale del latte dove Daniele De Cunsulo tre anni fa ha trasferito dal centro la sua azienda, la Habitaria sistemi. “E’ andato tutto bene, anche con piogge forti, fino a una settimana fa – spiega il titolare – ma la scorsa settimana le pioggia ha ingrossato un rio che viene dalla collina portando giù parecchia sabbia che ha otturato lo scarico che immette le acque nel torrente Polcevera. Ora ad ogni pioggia si allaga la strada e rischia di arrivare al magazzino della mia azienda”.

La richiesta è quindi di un intervento che possa eliminare questa situazione prima della prossima allerta.