Genova. La 20° edizione di Fantasy & Hobby, la Fiera della Creatività, Hobbistica ed Arti Manuali, con vendita prodotti, accessori e materiali, corsi, laboratori e dimostrazioni per apprendere nuove tecniche ed affinare le classiche e la 12° edizione di Model Show, il Salone Internazionale del Modellismo ritornano in contemporanea il 25-26-27 ottobre, con la novità dell’inserimento della 8° edizione di ZEN-A Fiera Benessere, l’evento dedicato al naturale, alle discipline olistiche ed agli stili di vita sostenibili.

Fantasy&Hobby è l’occasione per incontrare le maggiori aziende produttrici ed i rivenditori nazionali del settore dell’hobbistica, della manualità e della creatività; permette di scegliere tra la varietà di prodotti, scoprire le novità e di evolvere le tecniche del mondo creativo grazie ai corsi con insegnanti esperte.

Anche a Model Show tantissimi espositori di ogni genere modellistico, una Borsa-Mercatino tra le più grandi d’Italia nel settore e tante associazioni di modellismo radiocomandato, plastici ferroviari, modellismo statico di ogni genere, campioni nei settori statico e dinamico, pronti a far divertire i bambini, i ragazzi ed emozionare i tanti adulti che questo hobby coltivano fin da ragazzi e che sempre più spesso passano la passione ai propri figli.

Dedicata a chi è già informato, ma anche a chi vuole affacciarsi al mondo dell’olistica e del vivere naturale, 8° ZEN-A Fiera Benessere accompagnerà il pubblico lungo un percorso di proposte per il benessere naturale di corpo e mente ed il vivere sostenibile, sino alle soluzioni ecologiche per la casa ed alle discipline olistiche. In fiera il pubblico potrà acquistare prodotti, prenotare servizi, partecipare a conferenze ed esibizioni gratuite ed aggiornarsi sul panorama ormai amplissimo delle produzioni biologiche e delle soluzioni per il “benessere naturale” dell’ambiente, delle persone e degli animali.

25-26-27 ottobre 2019

Padiglione Blu, Fiera di Genova

Piazzale J.F. Kennedy, 1 – 16129 Genova

Orario: 09:30 – 19:00

Biglietto unico 9 Euro, ridotto 7 (biglietto scontato scaricabile dal sito). Ingresso gratuito fino a 5 anni.

Tutte le info in dettaglio: www.fantasyehobby.it – www.modelshow.it – www.fierabenessere.it