Falsi report sui viadotti, nuovo interrogatorio per la manager di Atlantia Concetta Testa

Genova. E’ stata risentita per la seconda volta nel giro di una settimana dal sostituto procuratore Massimo Terrile Concetta Testa, direttrice dell’Internal audit dal 2015 e membro dell’organismo di vigilanza di Atlantia e Aspi.

La manager era stata già sentita come testimone lo scorso primo ottobre nell’ambito dell’inchiesta – nata da una costola di quella sul crollo di ponte Morandi, sui falsi report sui viadotti tra cui il Pecetti e Paolillo che ha portato all’arresto e a misure interdittive per alcuni manager di Spea ed Aspi.

E sempre oggi un avvocato dello studio legale di Atlantia si è presentato in procura a colloquio con i pm Terrile e Walter Cotugno. Si tratterebbe in questo caso di una scelta della stessa società nell’ambito dell’annunciata disponibilità di collaborazione con i magistrati genovesi per far luce sull’inchiesta.