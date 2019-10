Evelina Flachi a Genova per un incontro su alimentazione e fitness per gli over50

Genova. Un incontro gratuito aperto al pubblico, venerdì 11 ottobre alle ore 17 a Palazzo della Meridiana a Genova, per parlare dell’importanza della sana alimentazione e di un efficace attività fisica dopo i cinquant’anni.

Ospite d’eccezione la Professoressa Evelina Flachi, specialista in Scienza dell’alimentazione e nutrizionista, presidente della Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare, molto apprezzata dal grande pubblico nel suo ruolo di ospite fissa alla trasmissione “Prova del Cuoco” condotta da Antonella Clerici.

“L’alimentazione dopo i 50 gioca un ruolo importante. Dobbiamo tenere in considerazione la qualità dei cibi, variare le scelte alimentari, equilibrare il più possibile i nutrienti. Oggi uomini e donne di 50, 60 e 70 anni sono ancora persone giovanili e attive che, se non colpite da patologie debilitanti, possono essere una grande risorsa per la società e in particolare per i propri figli e nipoti. Il panorama odierno è molto diverso rispetto al passato perché si è allungata la vita grazie a uno stile di vita più sano e consapevole favorito anche dalla ricerca scientifica e farmacologica” spiega Evelina Flachi.

Insieme ad Evelina Flachi, Michela Verardo, trainer di fama internazionale che approfondirà il tema del benessere dando consigli al pubblico sull‘attività fisica più idonee da praticare per vivere bene. “Durante la giovinezza, costringiamo e forziamo il nostro corpo a fare cose che non vorrebbe, quando invece dovremmo ascoltarlo e averne rispetto. Dopo i cinquant’anni, invece, si è più consapevoli del raggiungimento di un giusto equilibrio che è fatto di benessere fisico, emozionale e cognitivo” commenta la trainer.

“Abbiamo organizzato questo incontro sulla scia del Silver Economy Forum che si è tenuto a Genova lo scorso giugno. La grande affluenza di pubblico nella giornata dedicata a benessere e bellezza mi ha spinto a proseguire con questi appuntamenti aperti a tutti gli over 50, sia alla community di Altraeta.it, sia a persone che si avvicinano per la prima volta a questi temi. L’intento di questi incontri è proprio quello di aiutarci ad affrontare al meglio questa nuova età, che non è una seconda giovinezza, ma una maturità consapevole da vivere pienamente” afferma Daniela Boccadoro Ameri, Presidente di Ameri Communications, direttrice di Altraeta.it e promotrice del Silver Economy Forum che tornerà a giugno 2020 con la sua terza edizione.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è sufficiente registrarsi al seguente link: https://in-forma-dopo-i-50anni.eventbrite.com