Esplosioni e boati nell’ex cava dei Camaldoli, ecco la spiegazione

Genova. Botti, esplosioni, boati. Decine di segnalazioni sono arrivate via Facebook dagli abitanti di Quezzi e San Fruttuoso, sulle colline della bassa Valbisagno, preoccupati per i forti rumori provenienti dall’ex cava Italcementi dei Camaldoli.

In realtà non c’è nulla di anomalo. Quell’area viene utilizzata periodicamente dall’esercito italiano per far brillare ordigni bellici e altri materiali esplodenti. La conferma arriva dal comandante ligure Giuseppe Francescon: “Non è un’attività che si può fare ovunque e quel sito che rispetta tutte le normative di sicurezza – spiega – e semplicemente oggi era la giornata giusta per eseguire una serie di esplosioni, considerato anche il maltempo degli scorsi giorni”.

L’ex cava, sovrastata dal maestoso forte Monte Ratti e oggi sostanzialmente abbandonata, era stata utilizzata anche dai demolitori di ponte Morandi per testare le micro-cariche usate per l’implosione del 28 giugno.

Del tutto infondate, invece, le voci che attribuiscono i boati a presunti test condotti dalla Setti Fireworks, azienda che produce materiale pirotecnico e che ha un laboratorio in via Berghini.