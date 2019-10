Ecco gli influencer da conquistare con focaccia e pesto per far promuovere Genova sui social

Genova. Ultimo influencer tour dell’anno: fino a venerdì 4 ottobre un gruppo di blogger e instagramer in arrivo da Italia, Francia, Olanda e Regno Unito, saranno ospiti a Genova per un’esperienza di turismo food e lifestyle, contraddistinta dall’hashtag #tastinGenova che, per l’occasione, affiancherà #Genovamorethanthis invitando ad assaporare la città, anche a livello di enogastronomia.



«Il tour, il terzo organizzato dal Comune, si inserisce nel progetto di influencer marketing, finalizzato alla promozione della città sui social attraverso il racconto di blogger e instagramer attivi a livello nazionale e internazionale spiega l’assessore allo Sviluppo Economico Turistico e Marketing Territoriale Laura Gaggero – Il tour è fondamentale per raccontare l’autenticità dell’esperienza che il turista può vivere a Genova anche attraverso il cibo, che diventa esso stesso una esperienza, un fattore e una componente fondamentale nella scelta di Genova come destinazione di city break».



La comunicazione/promozione digital è inserita nel piano di comunicazione e marketing 2019 ed è finanziata con le risorse dell’Imposta di soggiorno.



Dopo una visita alle Botteghe Storiche, con colazione tipicamente genovese, focaccia e cappuccino, nella pasticceria liquoreria Marescotti di Cavo, gli influencer faranno una cooking experience a Palazzo Imperiale, per imparare la tecnica del pesto al mortaio. La giornata di giovedì sarà dedicata a una visita della città dall’alto, per poi scendere al Mercato Orientale di via XX Settembre e assistere alla preparazione della farinata.



Gli influencer sono stati selezionati dall’agenzia Happy Minds, specializzata in strategie di promozione turistica e influencer marketing. Ecco i loro nomi e i loro canali:



Duyku – Eatnlondon – Iger

https://www.instagram.com/Eatnlondon/ Duyku è una Iger UK, con un canale instagram di 44.4 K. Il suo pubblico è prettamente londinese ed è molto attivo sui suoi canali: il suo ER è circa 3%. Il suo feed instagram è la giusta via di mezzo fra food e lifestyle.

Emilie Franzo – plus_une_miette – Blogger e Iger

https://www.plusunemiettedanslassiette.fr

https://www.instagram.com/plus_une_miette/ Emilie

è una food blogger e Iger francese. Il suo blog tratta principalmente food, ma ha anche una parte dedicata alle “passeggiate” dove racconta i viaggi.

Nikki – https://www.instagram.com/nonstopnikki.nl/ – Blogger e Instagramer

Nikki è una lifestyle blogger e Instagramer proveniente dall’Olanda il suo focus principale è il travel.



Laura Hannoun – Blogger e Instagramer

http://lesparisdelaura.fr/

https://www.instagram.com/lesparisdelaura/

Giovane parigina, appassionata di brunch. Si definisce BRUNCH, TRAVEL & GOOD VIBES. La narrazione e i commenti della community sono molto appassionati.



Gate309 – Italia – Blogger

https://www.gate309.com/

https://www.instagram.com/marikalaurelli/

Marika e Diego sono una coppia di travel blogger Italiani. Si occupano di travel, food & lifestyle. Inoltre Diego è un cuoco per passione, ama cucinare e ricreare le specialità assaggiate in giro per il mondo. Nel loro blog hanno una sezione dedicata interamente al food.