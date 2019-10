Due argenti per la scherma ligure nella fase finale del Trofeo Coni

Genova. Si è disputata la scorsa settimana in Calabria la fase finale del Trofeo Coni, manifestazione nazionale per under 14, giunta quest’anno alla sesta edizione, che ha visto la partecipazione di più di 3.800 persone fra atleti e tecnici, impegnati nelle gare previste da 34 Federazioni Sportive Nazionali e da 9 Discipline Sportive Associate.

Per la scherma erano presenti in totale 92 atleti, i migliori di ogni regione. Cinque gli atleti liguri in gara, accompagnati dall’istruttore nazionale della Genovascherma Stefano Bianchi: Giorgia Armaleo (Cesare Pompilio) nella spada femminile, Giada Galetti (Club Scherma Voltri) nella sciabola femminile, Leonardo Scotti (Circolo Scherma La Spezia) nel fioretto maschile, Sara Frosi (Circolo Scherma Savona) nel fioretto femminile e Filippo Loiudice (Circolo della Spada Liguria) nella spada maschile.

Le due medaglie d’argento sono state conquistate da Giorgia Armaleo e da Giada Galetti, ma tutti gli atleti partecipanti hanno potuto respirare l’atmosfera da “Olimpiadi” che si è creata riunendo atleti provenienti da tutta Italia nei quattro giorni di gara.