Dramma a Borzoli, neonata muore nella notte

Genova. Tragedia nella notte, nel quartiere genovese di Borzoli dove una neonata di pochi giorni è morta mentre stava dormendo nel letto della madre, che ha dato subito l’allarme.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la bimba ma, purtroppo, senza risultato. Sul posto anche gli agenti delle volanti genovesi, che hanno avviato le indagini per ricostruire la la dinamica della tragedia.

L’ipotesi più probabile, per adesso, è quella della “morte in culla” una sindrome che, per cause ancora difficili da definire, colpisce i neonati nei primi mesi di vita.