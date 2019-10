‘Dove lo butto?’, il convegno su riduzione, riciclo, riuso e recupero dei rifiuti

Genova. Giovedì 24 ottobre si svolgerà presso il cinema Nickelodeon in via della Consolazione a Genova (nei pressi di via XX Settembre) una giornata dedicata alle 4R: riduzione, riciclo, riuso e recupero.

E’ promossa da Ecoistituto, associazione che fa parte del LabTer Green Point, la struttura di riferimento del Comune di Genova per le attività di informazione e divulgazione ambientale. Sarà presente l’assessore comunale all’Ambiente Matteo Campora. Amiu interverrà con il direttore generale Tiziana Merlino e il responsabile comunicazione Luca Zane. Tra i relatori anche Pinuccia Montanari, esperta di gestione dei rifiuti.

Ecco il programma:

mattina dedicata a ragazzi delle scuole: ore 9-12.30

9.00 Introduzione Gianfranco Porcile (Presidente Eco Istituto)

9.30: interventi di Enrica Zinno, Federico Valerio

10.00 Proiezione del film di animazione “Wall-E”

11.30 Interventi di Giuseppina Montanari, Federico Tangari, Giovanna Sartori

12.00 Tiziana Merlino (Direttore Generale AMIU)

12.15 Matteo Campora (Assessore all’ambiente Comune di Genova)

12.30 fine dei lavori

pomeriggio dedicato agli adulti: ore 15.30-19.00

15.30 G. Montanari, F. Tangari

16.20 Luca Zane (Responsabile Comunicazione Amiu)

16.40 film animazione “Il signor Rossi a Venezia” (commento di Giannalberto Bendazzi)

17.30 Interventi di G.Sartori, E.Zinno, F. Valerio

19.00 chiusura dei lavori.