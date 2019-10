Genova. Domenica stabile e soleggiata. Lunedì alta pressione in indebolimento e graduale aumento della nuvolosità. Prime precipitazioni dalla serata. Martedì giornata instabile con piogge sparse. Temperature sempre miti per il periodo, ma in tendente calo. È questa la situazione meteo secondo Limet, il centro meteo della Liguria

Previsioni valide per: domenica 27 ottobre 2019

Cielo e Fenomeni: Domenica di bel tempo su tutta la regione. Venti: Residui moderati da nord al mattino tra Savona e Genova. Ruoteranno a sud ovunque entro la serata. Mari: Generalmente quasi calmi, poco mossi a largo. Temperature: Pressochè stazionarie od in lieve calo nei valori massimi.

Previsioni valide per: lunedì 28 ottobre 2019

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi basse interesseranno il settore centro-occidentale costiero, ma senza fenomeni. Cieli pressochè sereni altrove. Nel corso del pomeriggio graduale aumento della nuvolosità da ovest verso est. Prime deboli piogge in serata. Venti: A rotazione ciclonica sul Golfo: deboli/moderati da sud-est sul centro-levante, da nord-est a ponente. Da sud-ovest sul medio-basso Ligure. Mari: Generalmente poco mossi, mossi a largo. Temperature: In generale calo.

Tendenza per: martedì 29 ottobre 2019

Cielo e Fenomeni: Piogge a carattere sparso interesseranno la nostra regione, risulteranno più insistenti sul settore centro-orientale. Dalla serata e soprattutto dalla notte fenomeni in intensificazione. Venti deboli/moderati da sud-est. Moderati/tesi da sud-ovest a largo. Mari mossi, molto mossi a largo per onda da sud-ovest. Temperature in ulteriore lieve calo.