Dipendenti di una casa di riposo senza stipendio da mesi, presidio a Chiavari

Genova. Le dipendenti della casa di riposo ‘Casa Gianelli’ di Chiavari durante l’assemblea straordinaria hanno deciso di manifestare pubblicamente organizzando un

presidio per lunedi 14 ottobre alle ore 10 e fino alle 12 in largo Ravenna.

Lo annuncia la Fisascat Cisl Genova in una nota: “Dopo anni di palese difficolta’ della proprieta’ a gestire l’attivita’ con continui rinvii nel pagamento delle retribuzioni – si legge nella nota -, improvvisamente senza nessun coinvolgimento del personale si e’ deciso lo scioglimento con messa in liquidazione della societa’ Gianellinrete”.

“Nonostante questa situazione di difficolta’ – continua la nota – e grave incertezza per il futuro il personale continua responsabilmente il proprio lavoro senza far mancare quotidianamente la propria professionalita’. Le dipendenti chiedono che vengano pagati gli stipendi arretrati e soprattutto che all’attivita’ venga garantita una prospettiva importante e sicura non solo dal punto di vista occupazionale”.