Recco. Sabato 28 settembre, con ritrovo nel porticciolo di Recco, si è tenuta la classica regata Sori-Recco per Dinghy 12′. Il Trofeo Città di Sori è stato organizzato dal Club Vela Sori.

Gli iscritti sono tredici, il tempo è brutto, scirocco e mare. A mezzogiorno scendono in acqua in dieci e con una bella impoppata si portano davanti a Sori dove è prevista la partenza della prima giornata.

Dopo aver posizionato il campo, il comitato dà la partenza, il vento rimane sotto il limite consentito, ma il mare è molto formato soprattutto nel lato verso il largo. Nel secondo lato di poppa alcuni virano in prua invece di strambare e c’è anche una scuffia. Dopo aver atteso la seconda partenza le condizioni sembrano peggiorare, allora il comitato prudentemente fa rientrare con una lunga bolina sino a Recco.

Disarmate le barche si va a Sori dove sulla spiaggia premiazione e trofiata attendono i velisti.

La classifica del Trofeo Città di Sori vede primo Filippo Jannello (CV Santa Margherita Ligure), secondo Aldo Samele Acquaviva (GV LNI Santa Margherita Ligure), terzo Luigi Gazzolo (GV LNI Santa Margherita Ligure).

Domenica 29 settembre le condizioni meteo non cambiano, però dovendo regatare davanti a Recco il campo rimane più ridossato dal mare. Alle 11 si scende in acqua, ma il vento oscilla di 90 gradi ed aumenta con raffiche di 20 nodi: il comitato fa rientrare. Si attendono ancora due ore invano; alla fine non resta che consolarsi al circolo con premi di partecipazione ed abbondanti libagioni.

Per l’assegnazione del Trofeo Città di Recco e del Trofeo Noli si dovrà aspettare il prossimo anno.

“Ringraziamo i circoli, il comitato e l’assistenza, per la calda accoglienza. Oltre la competizione la vela, dei Dinghy, è anche questo” dicono i portavoce dei partecipanti.