Diego Picollo e Susanna Scaramucci i più veloci Tra le Creûze di Coronata

Genova. Organizzata dalla Polisportiva Dilettantistica Cornigliano 79 e dall’Associazione Progetto Coronata, nella mattinata di domenica 29 settembre si è svolta la ventesima edizione della Tra le Creûze di Coronata.

La gara, partita alle ore 9,30, si è sviluppata su un percorso di circa 6,5 chilometri con continui saliscendi. Vi hanno preso parte 58 atleti, cui si sono aggiunti altri podisti per una camminata di 3 chilometri.

Primo al traguardo è giunto Diego Picollo dei Maratoneti Genovesi con il tempo di 25’02”. Seconda posizione per Diego Scabbio dell’Atletica Novese in 25’53”, terzo Carlo Rosiello dei Maratoneti Genovesi in 26’20”.

Quarto posto per Luca Pari (Cambiaso Risso Running Team) in 26’39”, quinto Roberto Parodi (Atletica Valle Scrivia) in 27’40”, sesto Davide Cavalli (GAU) in 27’58”, settimo Enrico Lanfranconi (Delta Spedizioni) in 28’09”, ottavo Andrea Sulis (Podistica Valpolcevera) in 28’20”, nono Luca Barbieri (Podistica Valpolcevera) in 28’34”, decimo Davide Rusca (GAU) in 30’45”, undicesimo Antimo Rivetti (Podistica Peralto) in 31’09”, dodicesimo Giovanni Marchi (Montegazzo Outdoor) in 31’13”, tredicesimo Roberto Guasti (Cambiaso Risso Running Team) in 31’14”, quattordicesimo Luigi Deplano (Cambiaso Risso Running Team) 31’27”, quindicesimo Armando Greco (Atletica Novese) in 31’29”, sedicesimo Stefano Repetto (Gruppo Città di Genova) in 31’41”.

Ventunesima assoluta, vincitrice tra le donne, Susanna Scaramucci dei Maratoneti Genovesi con il tempo di 32’32”. Seconda Kirsica Kuusla dei Maratoneti Genovesi in 34’02”, terza Maria Rosa Ferrando dei Maratoneti Genovesi in 34’18”.

Quarta è giunta Luisa Meirana (Podistica Valpolcevera) in 35’21”, quinta Rita Marchet (Maratoneti Genovesi) in 39’34”, sesta Ivana Oliveri (Emozioni Sport Team) in 39’34”, settima Luigina Mita (Maratoneti Genovesi) in 51’36”.

Nella foto: i Maratoneti Genovesi, società più numerosa