Di Fulvio trascina la Pro Recco con sei reti: “Stiamo migliorando partita dopo partita”

Bergamo. Seconda giornata della fase preliminare a gironi della Champions League e la Pro Recco ottiene il secondo successo, battendo 15 a 5 la squadra spagnola del Terrassa.

Protagonista dell’incontro è stato Francesco Di Fulvio, che ha realizzato 6 reti. La squadra ligure ha già mostrato segnali di crescita. “Sicuramente è stata una prestazione migliore – dice il pescarese -, ce l’eravamo imposti alla vigilia. Partita dopo partita dobbiamo sempre migliorarci, fino ad arrivare nelle fasi finali di campionato, Coppa Italia e Champions League a giocare una pallanuoto perfetta. Lo stiamo facendo: stiamo migliorando in difesa, stiamo subendo sempre meno gol e quindi stiamo veramente lavorando bene”.

La Champions League si è confermata un successo anche a Bergamo, dove la piscina era tutta esaurita. “È stato veramente un pubblico molto caldo, non me l’aspettavo. È una piscina abbastanza piccola, quindi si sentivano veramente tanto. Ci hanno dato una spinta in più per chiuderla subito. Già nel primo tempo li abbiamo distaccati, poi abbiamo tenuto; abbiamo fatto una bella partita. Ringrazio il pubblico di Bergamo, si va avanti” conclude Di Fulvio.