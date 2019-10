Dengue, nuovo caso a Genova: ecco come si prende e quali sono i sintomi

Genova. Nuovo caso di febbre dengue. Un 54enne di San Fruttuoso, appena tornato da un viaggio in India con la moglie, è stato ricoverato all’ospedale San Martino in condizioni non gravi dopo essere stato punto da una zanzara. La notizia è riportata da Il Secolo XIX e si tratta del quarto caso in Liguria nell’ultimo mese.

Ma come si prende il virus e quali sono i sintomi? “Si tratta sempre di casi di importazione su pazienti che hanno soggiornato lontano dall’Italia – spiega Camilla Sticchi, medico di Alisa – ma il cambio climatico che si è verificato in Italia ha consentito la presenza di vettori, le zanzare, che non erano presenti sul territorio. Non a caso il ministero ha predisposto un piano nazionale per controllare il fenomeno”.

“La sintomatologia – continua l’esperta – è molto specifica. Nei casi più clinici si riscontrano febbre elevata e dolori muscolari, e in queste condizioni normalmente si accede alle strutture sanitarie”. A quel punto viene “inviata una notifica immediata alla Asl competente sul territorio che predispone le misure di controllo attraverso un’ordinanza sindacale”.

In giornata, infatti, si attende la comunicazione ufficiale con l’elenco delle vie che saranno interessate dalla disinfestazione nel quartiere genovese di San Fruttuoso, in un raggio di 200 metri dall’abitazione del paziente ricoverato.