Da giovedì servizio bus navetta di Atp per gli spettacoli dei teatri del Golfo paradiso

Genova. Inizia mercoledì 16, con la prima nazionale di “La Risata Nobile” con

Tullio Solenghi la stagione dei “Teatri del Paradiso”, che quest’anno

coinvolge il Teatro Sociale di Camogli e il Teatro Pubblico di Sori. Per

tutta la stagione teatrale gli spettatori potranno raggiungere le due sale

del comprensorio con i bus navetta, grazie all’iniziativa fortemente

voluta dal direttore artistico Sergio Maifredi.

Dunque, dopo aver portato i visitatori dei Rolli Days a Genova, Atp Esercizio prosegue la sua

attività a disposizione della cultura. Per quanto riguarda il Teatro di

Sori, oltre che l’avvio di una stagione promettente, quella del 16 è anche

l’occasione per inaugurare il bus navetta circolare gratuito: partenza da

Brignole Viale Caviglia alle 19.30, con fermate in corso Europa pronto

soccorso alle 19.35, Nervi Pedemontana alle 19.53, Bogliasco stazione

19.59, Pieve stazione alle 20.04, Sori Fs 20.07, Recco Capolinea Atp

20.15, Camogli Fs 20.25, Recco capolinea 20.35, Polanesi Aurelia 20.39,

Sori 20.42. Ritorno sempre gratuito 15 minuti dopo la fine dello

spettacolo. Gli spettacoli previsti a Sori sono 9.

Per quanto riguarda il teatro Sociale di Camogli, il primo viaggio del bus

navetta è fissato per il prossimo 26 ottobre, quando si aprirà la

stagione con un recital concerto di Nicola Piovani e fino al 29 maggio

20.20, quando sarà di scena “Camogli Gamiloc”. Ecco gli orari che saranno

poi validi per tutta la stagione teatrale del “Sociale” (13 spettacoli):

partenza da Genova Brignole viale Caviglia alle 19.30, poi fermate i corso

Europa Ps San Martino alle 19.35, Nervi Pedemontana 19.53, Bogliasco

stazione 19.59, Pieve stazione 20.04, Sori stazione 20.07, Polanesi

Aurelia 20.10, Recco capolinea Atp 20.15 e arrivo a Camogli alle 20.26.

Partenza per il ritorno 10 minuti dopo la fine dello spettacolo.

Il mezzo utilizzato sarà un autobus da 55 posti, lo stesso che in questi mesi

estivi Atp ha messo a disposizione per gli spettacoli andati in scena alla

scogliera di Pieve Ligure. «Dobbiamo ringraziare Atp che si mette a

disposizione dei territori e della cultura – dice il consigliere delegato

ai Trasporti di Città Metropolitana Claudio Garbarino – e ovviamente

dobbiamo dire grazie al sindaco metropolitano Marco Bucci, da cui dipende

l’input politico che ha permesso di creare questi importanti servizi con

le istituzioni culturali». Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio,

sottolinea che «La nostra azienda non ha paura di innovare e offrire nuovi

servizi. In queste settimane abbiamo avviato il primo servizio di bus

navetta dal Tigullio all’aeroporto di Genova, proseguiamo con successo a

far funzionare il disco bus per i nostri giovani e abbiamo messo in piedi

questo nuovo servizio».