Crociere, il porto di Genova nel 2020 movimenterà 1,38 milioni di passeggeri

Genova. Nel 2020 il porto di Genova movimenterà 1,38 milioni di passeggeri sulle navi da crociera, il 2,2% in più rispetto al 2019. Una tendenza alla crescita condivisa con tutti gli scali crocieristici italiani, secondo le stime dell’ Italian Cruise Watch presentate oggi a Cagliari all’ Italian Cruise Day.

Le stime contano il numero di passeggeri e non di persone (una persona può far registrare più di un “passaggio”), ma l’incremento è evidente e viene confermato anche dalle previsioni sugli accosti nave, che a Genova dovrebbero arrivare a 275 (+2,6% in più rispetto al 2019), a Savona 161 (+1,9%) e alla Spezia 208 (+41,5%). All’aumento del traffico passeggeri in Liguria contribuiscono, in misura minore, i passaggi nei porti di Santa Margherita, Portovenere e Lerici.

“Un risultato straordinario e una conferma la crescita costante dei nostri scali che, nonostante le difficoltà dell’ultimo anno, restano un saldo punto di riferimento per l’economia di tutta Italia” ha commentato il Presidente Toti sul suo profilo Facebook.

Dati arrivano anche dalle principali compagnie: MSC Crociere si appresta a chiudere il 2019 superando la soglia dei 4 milioni di croceristi movimentati grazie a 877 scali in 13 porti Italiani trainando la crescita dell’intero settore. Per il 2020 è attesa un’ulteriore crescita del 7.5% raggiungendo i 4,3 milioni di croceristi. I dati sono stati presentati oggi all’Italian Cruise Day 2019 in corso a Cagliari. In questo quadro Genova è il porto della Compagnia con maggiore traffico al mondo con 1 milione di croceristi movimentati.

Da Costa Crociere ricordano che il contributo fornito all’Italia da parte di Costa è pari a oltre 3,5 miliardi di euro e circa 17.000 posti di lavoro. La spesa diretta proveniente dagli ospiti, che vale in media oltre 74 euro a persona in ogni porto porto, è destinata ad aumentare nel 2020 grazie all’arrivo della nuova ammiraglia Costa Smeralda. Costa Smeralda visiterà ben cinque diversi porti italiani, primo fra tutti Savona, con 72 scali, ma anche La Spezia, con 25 scali.