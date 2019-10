Crac Qui! Group, la Cassazione revoca i domiciliari per la moglie e le figlie di Fogliani

Roma. La Corte di Cassazione ha revocato gli arresti domiciliari per la moglie e le figlie di Gregorio Fogliani, ex re dei buoni pasto in carcere da metà luglio per la bancarotta della Qui! Group.

Per la moglie Luciana Calabria e le figlie Serena e Chiara erano stati disposti gli arresti domiciliari. La Cassazione ha rinviato gli atti al tribunale del Riesame di Genova che dovrà formulare una nuova ordinanza.

Le tre donne, che in queste settimane sono state interrogate dai pm Francesco Pinto e Patrizia Petruzziello hanno sempre ribadito di aver avuto – seppur con sfumature diverse – un ruolo marginale nella gestione delle società del gruppo e di non aver avuto se non nel periodo immediatamente precedente al crac sentore della situazione economica delle aziende.

Resta invece in carcere al momento Gregorio Fogliani, che non aveva neppure presentato ricorso in Cassazione.