Corteo del 20 ottobre prima di Samp-Roma: Daspo e denunce per 17 ultras blucerchiati

Genova. Diciassette tifosi della Sampdoria sono stati denunciati dalla Digos per il corteo che lo scorso 20 ottobre prima di Sampdoria Roma era stato organizzato dalla Federclubs a sostegno della squadra.

Si tratta di tifosi di età compresa tra i 18 e i 40 anni. La metà di loro ha precedenti vari per reati da stadio.

I tifosi sono stati denunciati a vario titolo per travisamento aggravato come previsto dal decreto sicurezza bis, lanci di oggetti pericolosi e porto di oggetti atti ad offendere, in particolari bastoni.

I 17 ultras hanno ricevuto anche il Daspo da parte del questore di Genova.