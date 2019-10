Corso Europa, nuova telecamera per il controllo della corsia riservata ai bus

A partire da lunedì 4 novembre 2019 sarà attivata la nuova telecamera a controllo della corsia riservata di corso Europa all’intersezione con via Swinburne (in direzione centro, all’altezza del civico n.680) per il rilevamento dei transiti non autorizzati.

L’attivazione della telecamera prevede due fasi:

FASE DI SPERIMENTAZIONE: da lunedì 4 novembre a domenica 10 novembre 2019 verrà avviata una fase di test della funzionalità tecnica del sistema che non prevede l’elevazione di sanzioni con la telecamera.

FASE OPERATIVA: a partire da lunedì 11 novembre 2019 la telecamera sarà pienamente operativa ed attivata per il rilevamento e il sanzionamento dei transiti non autorizzati ai fini dell’applicazione delle sanzioni di legge.

Ricordiamo che la corsia gialla di corso Europa/intersezione con via Swinburne è riservata al transito dei mezzi pubblici tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24.

L’attività di controllo con telecamere sulle corsie riservate permette, grazie all’effetto deterrente, di scoraggiare i transiti irregolari sulle corsie dedicate ai mezzi pubblici con riflessi positivi per il trasporto pubblico in termini di sicurezza e qualità del servizio offerto.