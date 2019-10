Corsi gratuiti per diventare professionisti del digitale, accordo tra Comune di Genova e Fastweb

Genova. Comune di Genova e Fastweb danno il via al programma dei corsi di formazione per lo sviluppo di competenze specialistiche in ambito digitale organizzati da Fastweb Digital Academy, la scuola per le professioni digitali con sede a Milano creata insieme a Fondazione Cariplo nell’ambito di Cariplo Factory. I corsi, completamente gratuiti, si svolgeranno fra novembre 2019 e febbraio 2020 a Palazzo Tursi, presso Hub2Work.

In Italia la disoccupazione giovanile è al 32% ed esiste un mismatch sempre più ampio fra la richiesta delle aziende di personale con competenze digitali avanzate e l’offerta di personale specializzato. L’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha certificato inoltre che la popolazione italiana non possiede le competenze di base necessarie per prosperare in un mondo digitale, sia nella società che sul posto di lavoro, e che solo il 36% degli italiani è in grado di utilizzare internet in maniera complessa e diversificata.

I corsi di Fastweb Digital Academy si propongono di colmare questo gap – individuato come uno dei fattori che più stanno frenando il rilancio dell’economia italiana – e avvicinare diplomati o laureati in cerca di occupazione, professionisti e piccole e medie imprese alla cultura e alle professioni digitali.

Il programma

A partire dal 25 novembre, presso Hub2Work a Palazzo Tursi, saranno erogati tre percorsi gratuiti di formazione specialistica:

Digital Marketing Fundamentals (16 ore di lezione in aula)

Il corso permetterà di ottenere una panoramica completa delle discipline del digital marketing. Lezioni in aula ed esercitazioni forniranno le nozioni fondamentali su come funzionano le logiche del digital advertising, quali obiettivi è possibile raggiungere e quali sono i cambiamenti introdotti dal digitale nella comunicazione interattiva. Il corso fornirà un'introduzione allo scenario della comunicazione in generale ed esplorerà le logiche del marketing digitale e i singoli veicoli.

Social Media Marketing (16 ore di lezione in aula)

Il corso fornirà le tecniche e gli strumenti per ideare, pianificare e gestire una strategia di comunicazione attraverso i social media. Sviluppare una campagna di comunicazione attraverso i social network significa porsi obiettivi, definire una strategia, un piano editoriale, creare contenuti adatti ad ogni canale, promuovere attività di community building. Attraverso l'analisi di case study, best practice ed esercitazioni pratiche gli studenti capiranno come ideare e sviluppare una campagna di social media marketing per un brand, un prodotto, un evento o un'azienda.

Mobile Marketing (16 ore di lezione in aula)

Il corso permetterà di ottenere una panoramica sul mondo del mobile marketing e, nello specifico, delle strategie e degli strumenti per incentivare il download e l’utilizzo delle app per smartphone e tablet. Gli studenti potranno così scoprire quali sono i principali strumenti

di marketing utilizzati sia per acquisire nuovi utenti così come stimolare l’engagement e fidelizzarli. Il corso sarà strutturato con lezioni teoriche e pratiche che illustreranno lo scenario attuale delle app per smartphone e le logiche della fruizione di servizi in “mobilità”. Il corso continuerà poi con l’analisi dei singoli mezzi di comunicazione digitale più adatti per conseguire obiettivi di ingaggio e conversione ed una panoramica dei tool a disposizione per raccogliere ed analizzare i dati di utilizzo dell’app.

Al termine di ciascun corso verrà rilasciato un attestato agli studenti che avranno seguito le lezioni e sostenuto un test finale. Per informazioni sui corsi, le iniziative dell’Academy e le modalità di iscrizione consultare il sito: https://www.fastwebdigital.academy