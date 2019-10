Genova. Nuova discarica abusiva in città, precisamente in via Bagnara, a Cornigliano, fotografata e documentata anche dal gruppo Cornigliano la Rinascita, di cui pubblichiamo le foto.

La zona, purtroppo, non è nuova a simili episodi di inciviltà, ma quello che colpisce, questa volta è la grande quantità di mobilia abbandonata in loco: praticamente una intera abitazione, tra cucina, soggiorno e mobili da salotto.

L’episodio è stato segnalato anche dal consigliere comunale Maurizio Amorfini: “In zona sono presenti alcune telecamere private, chiederò ai proprietari se potranno essere messe a disposizione per individuare gli autori di questo gesto incivile”. Il consigliere ha poi fotografato un libro in spagnolo, creando qualche strascico di polemica sulla presunta nazionalità dei colpevoli.