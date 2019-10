Conto alla rovescia per la 1° Fiera d’autunno, dal 17 al 20 ottobre tante idee per casa, shopping e amanti del buon cibo

Genova. Casa, dolce casa, e poi shopping e cibo. Debutta dal 17 al 20 ottobre nel quartiere fieristico genovese, la Fiera d’Autunno. 60 gli espositori presenti nel piano superiore del padiglione Blu, ingresso gratuito e apertura serale.

Per rendere la casa più bella, confortevole e sicura, pronta per l’arrivo dei primi freddi, Fiera d’autunno propone accurate lavorazioni in legno – dai tetti alle basculanti, ai parquet – e porte, serramenti, ringhiere, cancelli e carpenteria metallica, trasformazione super-rapida della vecchia vasca da bagno in doccia, impianti di sicurezza, e sistemi di risparmio energetico. Sul fronte dell’arredo la scelta è variegata, dagli imprescindibili materassi, letti e divani ai mobili su misura, etnici e in teak per una scelta di qualità. Per il giardino e gli spazi all’aperto ci sono i forni e i barbecue, gli arredi in legno e in ferro battuto. E per una comoda ed efficiente gestione quotidiana della cucina ecco robot, depuratori di acqua e macchine per il caffè, pentole in ghisa smaltata, per le pulizie più accurate lavapavimenti, aspirapolvere e battitappeto.

Il tour del gusto, riservato ai buongustai, attraversa cannoli, cassate e pistacchi dalla Sicilia, mozzarelle di bufala campana, conserve, frutta secca e candita, salumi e formaggi di Norcia, specialità al tartufo, prodotti tipici liguri e sardi, birra artigianale di qualità, cucina romagnola e thai. E dopo le concessioni alla gola il tempo della remise en forme arriva con le offerte più invitanti delle terme di Genova e delle terme di Acqui. Sempre in tema di benessere e cura della persona tutti da scoprire i pacchetti speciali per i trattamenti estetici più nuovi ed efficaci e le offerte di cure odontoiatriche.

Nello shopping largo alla moda casual ed elegante e ai capi firmati, nella bigiotteria la novità arriva dal Brasile con i monili in capim dourado, meglio conosciuto come oro vegetale.

La rassegna, a ingresso gratuito, sarà aperta giovedì e venerdì dalle 15 alle 23, sabato dalle 11 alle 23 e domenica, giornata conclusiva, dalle 11 alle 21.30.