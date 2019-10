Con la campagna “Con tutto il cuore” Conad dona due macchinari al Gaslini

Genova. Prende avvio il 31 ottobre la campagna di solidarietà Con tutto il Cuore grazie alla quale sarà possibile dare un concreto sostegno alle strutture pediatriche di eccellenza delle regioni in cui opera Conad Nord Ovest, la nuova cooperativa nata dall’unificazione tra Conad del Tirreno e Nordiconad. La solidarietà vissuta come desiderio più bello, quello di realizzare un progetto per far sorridere i bambini.

La somma raccolta nei punti di vendita di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e nei supermercati della provincia di Mantova che espongono il materiale pubblicitario sarà devoluta all’Istituto Giannina Gaslini di Genova per l’acquisto di un sistema di biofeedback ed elettrostimolazione per riabilitazione pelvi-perineale da destinare al reparto di Medicina fisica e riabilitazione. Questo strumento di ultima generazione consente di trattare i piccoli pazienti con problematiche riabilitative inerenti la sfera del pavimento pelvico per incontinenza post chirurgica, neurologica o mista, migliorando sensibilmente la qualità della loro vita.

«Siamo orgogliosi di portare un contributo ad un centro di eccellenza pediatrica come il Gaslini e di sostenere l’attività meritoria dell’Ospedale in campi che aprono nuove possibilità di prevenzione e cura grazie alla ricerca e all’innovazione di cui è capace», sottolinea l’amministratore delegato di Conad Nord Ovest Ugo Baldi. «Ringraziamo l’istituto Gaslini dell’interesse riservato alla nostra iniziativa e della collaborazione che ci dimostra costantemente. L’auspicio è che Con tutto il Cuore possa essere utile ad attività che hanno importanti ricadute sui neonati. La donazione è il segno della sensibilità e dell’impegno dei nostri clienti, un atto di amore nei confronti di tanti piccoli pazienti costretti a vivere una vita diversa da quella dei loro coetanei. Ma è anche un contributo tangibile alla comunità, nel segno di quei valori e di quella cultura solidale che sono le nostre radici e il nostro modello di “impresa per la comunità” che sostiene una solidarietà concretamente diffusa».

La campagna Con tutto il Cuore sarà attiva anche nel Lazio per la Fondazione Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; in Sardegna per l’Associazione Sandremo per l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, e in Toscana per la Fondazione Santa Maria Nuova per i reparti pediatrici dell’Ausl Toscana centro.

Dal 31 ottobre all’8 dicembre sarà possibile collezionare 16 personaggi del villaggio di Babbo Natale aggiungendo 1,50 euro ad una spesa di 20 euro: 0,50 euro saranno devoluti ai vari progetti di solidarietà. Inoltre, con Carta Insieme, ogni tre bustine sorpresa ritirate (anche con più scontrini) con un contributo aggiuntivo di 2 euro – 0,50 euro dei quali destinati alla solidarietà – si riceve uno dei quattro decori luminosi.

Alla campagna Con tutto il Cuore è abbinato il concorso per vincere uno dei viaggi a Rovaniemi, il vero villaggio di Babbo Natale in Lapponia (www.contuttoilcuore2019.it).

Nelle precedenti cinque edizioni dell’iniziativa Con tutto il cuore, sono stati raccolti complessivamente ben 1,5 milioni di euro interamente devoluti al sostegno di progetti pediatrici e all’acquisto di apparecchi medicali in strutture pediatriche di eccellenza di Sardegna, Lazio e Toscana. Questa prima collaborazione di Con tutto il Cuore con l’Istituto Gaslini rafforzerà i rapporti in atto da tempo e permetterà di raggiungere nuovi piccoli pazienti contribuendo a migliorare la qualità della loro vita.

Conad Nord Ovest esprime una solidarietà vissuta sul territorio, legata a una partecipazione sentita e condivisa, soprattutto quando si parla di bambini. Una presenza capillare in tante comunità, in grado di dare risposte cogliendo le esigenze delle persone. Nella convinzione che lo sviluppo sociale sia fondamentale perché anche i più deboli possano ricevere ogni necessaria attenzione.