Commercio, Snipes apre store in via XX Settembre. Allestimento nell’ex Orfeo

Genova. Una nuova catena internazionale sta per sbarcare a Genova, nella centralissima via XX Settembre, cuore pulsante, anche se con qualche acciacco, del commercio genovese.

Negli spazi dell’ex cinema Orfeo, infatti, da qualche giorno campeggia un mega cartellone di “coming soon” firmato Snipes, il negozio tedesco tra i leader della distribuzione per quanto riguarda gli ‘street brand”: scarpe, abbigliamento, accessori tra lo sportivo, il casual, un po’ swag, un filo metrosexual, e con ammicamenti alla cultura hip hop.

Una catena divenuto globale grazie al commercio on line, e che quindi, potrebbe sbarcare nel mondo fisico, seguendo quello che è la tendenza nel settore: un forte core di vendite on line, che permetto di mantenere anche una costosa vetrina, come un negozio in via XX settembre. E se poi funzionerà, tanto meglio.

Non è ancora nota la data di apertura, ma potrebbe essere entro l’anno. Sicuramente una boccata d’ossigeno per zona, da troppo tempo alle prese con le saracinesche che si abbassano.