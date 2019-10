Cogoleto. Il Città di Cogoleto non riesce ancora a fare risultato in campionato ed esce sconfitto dal campo amico per 1 a 0 dalla Nuova Oregina. Partita decisa da un calcio di rigore nelle fasi centrali del secondo tempo, trasformato da Diop.

L’esperto centrocampista Francesco Travi commenta: “Il rigore era discutibile, ma purtroppo l’arbitro ha visto così e ci sta, dobbiamo accettare questa decisione. Da parte nostra potevamo sicuramente fare qualcosina in più, ma la sconfitta davvero non ci sta“.

La squadra ha combattuto ma manca ancora di amalgama; inoltre ha pesato l’assenza di Grezzi. “Abbiamo saputo mattina che il nostro attaccante di riferimento non ci sarebbe stato – spiega Travi -; poteva darci una grossa mano. La squadra è nuova e ci vuole tempo, ma il tempo inizia a stringere: da domenica prossima dobbiamo iniziare a fare punti e a mettere fieno in cascina per ottenere quanto prima la salvezza”.

“Non bisogna assolutamente buttarsi giù mentalmente, bisogna sapere che la strada è ancora lunga e che c’è tempo per rimediare, allenarsi bene, tutti uniti, senza fare drammi perché comunque il calcio è uno sport bello quando ci si diverte, si gioca bene e si fanno i punti. Quando si è tesi è difficile fare i punti” conclude Travi.