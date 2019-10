Circuito Europeo Cadetti, bronzo per Margherita Baratta a Budapest

Genova. Ottimo inizio di stagione per Margherita Baratta (Genovascherma), che ha conquistato il terzo posto nella prova del Circuito Europeo Cadetti (Under 17) di spada che si è disputata a Budapest, in Ungheria, e che ha visto in pedana ben 289 atlete provenienti da tutta l’Europa ma anche dagli Stati Uniti, che si sono presentati con una delegazione di venti schermitrici.

Margherita, dopo aver chiuso il turno a gironi con cinque vittorie e una sconfitta, ha superato nell’ordine la greca Papanastasiou, la tedesca Albrecht, la statunitense Tyler, l’altra statunitense Khrol, la greca Rodopoulou e la statunitense Ketkar prima di arrendersi in semifinale alla russa Kolbeneva.