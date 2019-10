Chiavari – Porto Venere: in acqua la Coppa Dallorso e il trofeo Nicola Dallorso

Chiavari. Per la prima prova della 51° edizione della Coppa Dallorso (Classi ORC e IRC) e della 31° edizione del Trofeo Nicola Dallorso per la classe Crociera, che si è svolta sabato 5 ottobre 2019 sul percorso Chiavari/Porto Venere, davvero notevole il numero dei partecipanti: ben sessantasette imbarcazioni dai 7 ai 19 metri preiscritte e cinquantanove al via.

Nel tardo pomeriggio, in banchina, dopo le fatiche della prima giornata di regata, armatori ed equipaggi festeggeranno i vincitori di giornata insieme alle autorità comunali di Porto Venere e di Chiavari.

La Società del Porto ha premiato le imbarcazioni vincitrici di giornata (tempo reale). Ecco i loro nomi:

Classe Libera: Hard rock di Mauro e Massimo Uggè (Yacht Club Chiavari)

Classe IRC: Stupeficium di Maria De Leo (Circolo Velico il Pontile)

Classe ORC: Chestress 3 di Giancarlo Ghislanzoni (Yacht Club Italiano e Yacht Club Chiavari)

Raggruppamento Jeanneau: Enigma di Enea Mansutti (Yacht Club Chiavari)

Domani, alle ore 8.00, al via la regata di ritorno Porto Venere/Chiavari.